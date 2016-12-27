Нижегородские депутаты предлагают ужесточить правила торговли алкоголем

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фракции КПРФ, законопроект также предлагает установить обязательное требование по наличию оплаченного уставного капитала в размере минимум 10 млн рублей для производителей спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% от объема готовой продукции.

По мнению депутатов, это позволит установить барьер при получении соответствующей лицензии для недобросовестных организаций, деятельность которых направлена не на производство качественной спиртосодержащей непищевой продукции, а на получение прибыли за счёт здоровья населения.

Ожидается, что законодательная инициатива будет рассмотрена на очередном заседании Заксобрания в январе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 23 декабря от отравления концентратом «Боярышник» в Иркутской области пострадал 121 человек. Для 77 человек распитие «Боярышника» закончилось смертю.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержано уже 23 фигуранта. Расследование продолжается.