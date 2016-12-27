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16:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев направил поздравление с Новым годом и Рождеством

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Новым годом и Рождеством. В своем блоге глава региона опубликовал поздравление.

«Иногда приходится слышать, особенно от молодых: очень быстро летит время. Вот уже и год закончился, и новый — на носу. И как будто вспомнить-то нечего. Такой ритм — все быстрее и быстрее… Я искренне желаю, чтобы в новом году каждый ваш день, каждая минута были наполнены по-настоящему яркими событиями, живым общением с близкими, с друзьями, с новыми знакомыми! Не спешите жить. Живите интересно! С наступающими праздниками», — отметил Шанцев.

Кроме того, Валерий Шанцев разместил в посте новогодний видеоролик. Главной темой ролика стало внимательное отношение к людям и важность личного общения в противовес виртуальному.

По сюжету нижегородский губернатор в интернете получает сообщение с предложением поздравить одинокую нижегородку, которой не с кем встретить 2017 год. Глава региона поддерживает предложение. После этого собирается большая компания: неравнодушные приходят к женщине домой, поздравляют ее с Новым годом, украшают ей елку и вручают подарки.

Как отметил пресс-секретарь губернатора Роман Скудняков, ролик будет транслироваться уже с 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на всех нижегородских телеканалах, в метро и торговых центрах.

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