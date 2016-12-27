В Украине за год снесли 1 320 памятников Ленину и переименовали 51 493 улиц

«В Украине демонтировано 2 389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина — 1 320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством “ленинов” в публичном пространстве», — сказано в обнародованном во вторник сообщении.

Также в нем отмечается, что в 2016 г. Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города), при этом парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.

Ранее Высший админсуд Украины отказался возвращать Горишним Плавням старое название — Комсомольск.