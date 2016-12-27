МИД РФ: на встрече по Сирии в Астане ожидается участие сирийской оппозиции

«Сейчас происходит процесс не рассылки приглашений, а формирование подхода и концепции этой встречи. Количество участников, состав не определен, он сейчас как раз прорабатывается и определяется», — пишет РИА Новости.

«Есть определенные направления движения в этом процессе: значительную часть будут составлять те самые вооруженные группировки, которые принято называть вооруженной оппозицией», — ответила дипломат на вопрос, ожидается ли участие оппозиционного Высшего комитета по переговорам на встрече в Астане.

«Наверное, это очень важное, основополагающее отличие от женевского процесса, но при этом и политическая оппозиция также будет принимать участие. В каком составе и в каком формате — сейчас этот вопрос находится в стадии проработки», — отметила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.