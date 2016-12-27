Первышов рассказал, почему он уволил вице-мэров Краснодара
Глава Краснодара заявил, что Константин Семернин и Евгений Наумов не справлялись с возложенными на них обязанностями.
Глава Краснодара заявил, что Константин Семернин и Евгений Наумов не справлялись с возложенными на них обязанностями.
— Заместители главы города играют большую роль в деятельности органов местного самоуправления. Они берут на себя и организует то направление работы, по которому глава ставит перед ними задачи, — заявил Евгений Первышов на
Также мэр Краснодара рассказал журналистам о своих новых замах.
— Владислав Ставицкий будет курировать, в том числе, строительство и архитектуру — очень сложное направление, которое сегодня вызывает достаточно много нареканий и вопросов, — отметил Первышов. — Он относительно молод, но я его встречал несколько раз на совещаниях, находясь в Москве и работая в министерстве строительства. Видел, как он приезжал и отстаивал интересы Ростовской области, где работал заместителем по направлению строительства. Интересный, амбициозный, молодой человек. И хотя до недавнего времени основным местом жительства для него была Москва, тем не менее, у него есть огромное желание поработать в регионах, набраться опыта и реализоваться на территории Краснодара. Делаю на него ставку и возлагаю большие надежды.
Евгения Зименко, который назначен курировать
— Молодой, амбициозный, перспективный, молодой человек, который хорошо знает свою работу, свою структуру. Работает в хорошем контакте и в понимании со всеми руководителями наших учреждений и ресурсоснабжающих предприятий, которые занимаются вопросами обеспечения тепла, газа, света, водоснабжения города. Он хорошо знает экономику этих предприятий, поэтому, думаю, ему будет достаточно легко войти в роль моего заместителя. Более того, он уже предлагает определенные решения в части оптимизации работы своей структуры, которые позволят достаточно быстро перестроиться и перейти на новый лад в той экономической ситуации, в которой город сегодня находится.
Как сообщал «Югополис», 21 ноября этого года в администрации Краснодара были сокращены должности двух
13 декабря со своих должностей ушли два заместителя главы Краснодара: Константин Семернин, курировавший
В начале декабря на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» губернатор Вениамин Кондратьев рекомендовал Евгению Первышову включить в число заместителей главы города атамана городского казачьего общества.
Когда и как эта рекомендация будет воплощена на практике, пока неизвестно.