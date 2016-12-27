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18:07 (мск), источник: Югополис

Первышов рассказал, почему он уволил вице-мэров Краснодара

Глава Краснодара заявил, что Константин Семернин и Евгений Наумов не справлялись с возложенными на них обязанностями.

— Заместители главы города играют большую роль в деятельности органов местного самоуправления. Они берут на себя и организует то направление работы, по которому глава ставит перед ними задачи, — заявил Евгений Первышов на пресс-конференции 27 декабря. — Что касается двух бывших заместителей, то они, на мой взгляд, не справились с задачами, которые были в 2016 году. В достаточно сложных условиях они не предложили прежнему главе Владимиру Евланову какие-то конкретные пути решений, хотя прекрасно понимали в какой ситуации город находится. Прекрасно видели то, что складывается сложная экономическая ситуация, о чем каждый понедельник у нас обсуждается на аппаратном совещании, есть динамика к ухудшению в экономическом плане.

Также мэр Краснодара рассказал журналистам о своих новых замах.

— Владислав Ставицкий будет курировать, в том числе, строительство и архитектуру — очень сложное направление, которое сегодня вызывает достаточно много нареканий и вопросов, — отметил Первышов. — Он относительно молод, но я его встречал несколько раз на совещаниях, находясь в Москве и работая в министерстве строительства. Видел, как он приезжал и отстаивал интересы Ростовской области, где работал заместителем по направлению строительства. Интересный, амбициозный, молодой человек. И хотя до недавнего времени основным местом жительства для него была Москва, тем не менее, у него есть огромное желание поработать в регионах, набраться опыта и реализоваться на территории Краснодара. Делаю на него ставку и возлагаю большие надежды.

Евгения Зименко, который назначен курировать жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс города, организацию дорожного движения и работу транспорта, мэр Краснодара охарактеризовал так:

— Молодой, амбициозный, перспективный, молодой человек, который хорошо знает свою работу, свою структуру. Работает в хорошем контакте и в понимании со всеми руководителями наших учреждений и ресурсоснабжающих предприятий, которые занимаются вопросами обеспечения тепла, газа, света, водоснабжения города. Он хорошо знает экономику этих предприятий, поэтому, думаю, ему будет достаточно легко войти в роль моего заместителя. Более того, он уже предлагает определенные решения в части оптимизации работы своей структуры, которые позволят достаточно быстро перестроиться и перейти на новый лад в той экономической ситуации, в которой город сегодня находится.

Как сообщал «Югополис», 21 ноября этого года в администрации Краснодара были сокращены должности двух вице-мэров. В связи с увольнением Александра Михеева и переходом его на другую работу была сокращена должность первого заместителя, которую он занимал. Также ликвидирована должность заместителя, который курировал управление по взаимодействию с правоохранительными органами и управление по делам казачества и военнослужащих, ее занимал Иван Репетенко.

13 декабря со своих должностей ушли два заместителя главы Краснодара: Константин Семернин, курировавший жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс города, организацию дорожного движения и работу транспорта, и Евгений Наумов, отвечавший за вопросы архитектуры и строительства, муниципальный контроль. Заявление на увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию также написал управляющий делами администрации Краснодара Виктор Кудинов.

В начале декабря на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» губернатор Вениамин Кондратьев рекомендовал Евгению Первышову включить в число заместителей главы города атамана городского казачьего общества.

Когда и как эта рекомендация будет воплощена на практике, пока неизвестно.

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