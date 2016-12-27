Мэр Краснодара заявил, что не готов регулярно общаться с горожанами в соцсетях

«Я готов завести твиттер, общаться — мне интересно. Я постараюсь найти время, но так, чтобы регулярно сидеть и принимать активное участие в общении — это тяжело», — сказал Первышов на встрече с журналистами.

Он сказал, что в ближайшее время наверно отвлечется от публичных мероприятий и тех, куда его приглашают. У мэра, по его словам, жесткий график и он сам хочет разобраться во всех вопросах — все совещания в администрации будет стараться проводить сам.

У бывшего мэра Краснодара Владимира Евланова был микроблог в Twitter, которым он активно пользовался. Последние записи посвящены назначению нового главы города.