Суд назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму

«По итогам государственного переворота, имевшего место на Украине в феврале 2014 года, основополагающие права человека, гарантированные всеобщей декларацией прав человека и международным пактом о гражданских и политических правах, перестали действовать на территории Украины. В связи с этим жители полуострова Украины, обладавшего организационной автономией от Украины, ощущая свои духовные истоки, неразрывную связь с Россией и отчужденность от Украины, провели, на основе международного общедемократических принципов, референдум, на котором приняли решение об историческом воссоединении Крыма и Севастополя с Россией», — сказала судья Анна Шипикова.

По словам судьи, граждане республики Крым и города Севастополя стали гражданами РФ и находятся по защитой России, а «большинство граждан Украины, несогласных с произошедшим госпереворотом, подвергаются насилию и преследованию у себя в стране, либо вынуждены искать спасение от политически или национально мотивированного преследования со стороны украинских властей на территории иных государств».