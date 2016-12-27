Мэрия отправит под снос 29 жилых домов на севере Воронежа
На их месте инвестор возведет новое жилье.
На их месте инвестор возведет новое жилье.
Мэрия Воронежа выставит на торги право развития квартала, ограниченного улицами Транспортная, 45 Стрелковой дивизии и Калачеевская. Постановление о развитии территории опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 23 декабря.
Инвестору предстоит снести 29 двухэтажных домов в рамках программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Шесть домов пойдут по снос на улице Транспортная, еще 23 — на улице 45 Стрелковой дивизии. На освобожденной от старых домов территории площадью около 4,3 га по плану появится новое жилье.
Контекст
В программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входит 23 территории общей площадью 202 га. На земельных участках располагается 711 домов. Снести ветхое жилье и отстроить эти кварталы заново городские власти с помощью инвесторов намерены до 2020 года. В мэрии допускают, что срок действия программы продлят.
Администрация города нашла инвесторов для развития трех застроенных территорий общей площадью 6,61 га. Власти предполагают расселить 15 многоквартирных домов в кварталах, ограниченных улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская; Конструкторов — Крымская — Пирогова; переулком Политехнический — улицей Елецкая. Расселение будет вестись за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».