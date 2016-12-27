Мэрия отправит под снос 29 жилых домов на севере Воронежа

Мэрия Воронежа выставит на торги право развития квартала, ограниченного улицами Транспортная, 45 Стрелковой дивизии и Калачеевская. Постановление о развитии территории опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 23 декабря.

Инвестору предстоит снести 29 двухэтажных домов в рамках программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Шесть домов пойдут по снос на улице Транспортная, еще 23 — на улице 45 Стрелковой дивизии. На освобожденной от старых домов территории площадью около 4,3 га по плану появится новое жилье.

Контекст

В программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входит 23 территории общей площадью 202 га. На земельных участках располагается 711 домов. Снести ветхое жилье и отстроить эти кварталы заново городские власти с помощью инвесторов намерены до 2020 года. В мэрии допускают, что срок действия программы продлят.

Администрация города нашла инвесторов для развития трех застроенных территорий общей площадью 6,61 га. Власти предполагают расселить 15 многоквартирных домов в кварталах, ограниченных улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская; Конструкторов — Крымская — Пирогова; переулком Политехнический — улицей Елецкая. Расселение будет вестись за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».