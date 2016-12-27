Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Израиль отменил визит премьера Украины из-за случившегося в ООН
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
18:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия отправит под снос 29 жилых домов на севере Воронежа

На их месте инвестор возведет новое жилье.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа выставит на торги право развития квартала, ограниченного улицами Транспортная, 45 Стрелковой дивизии и Калачеевская. Постановление о развитии территории опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 23 декабря.

Инвестору предстоит снести 29 двухэтажных домов в рамках программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». Шесть домов пойдут по снос на улице Транспортная, еще 23 — на улице 45 Стрелковой дивизии. На освобожденной от старых домов территории площадью около 4,3 га по плану появится новое жилье.

Контекст

В программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входит 23 территории общей площадью 202 га. На земельных участках располагается 711 домов. Снести ветхое жилье и отстроить эти кварталы заново городские власти с помощью инвесторов намерены до 2020 года. В мэрии допускают, что срок действия программы продлят.

Администрация города нашла инвесторов для развития трех застроенных территорий общей площадью 6,61 га. Власти предполагают расселить 15 многоквартирных домов в кварталах, ограниченных улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская; Конструкторов — Крымская — Пирогова; переулком Политехнический — улицей Елецкая. Расселение будет вестись за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Устали ждать худшего». Что происходило на воронежском рынке труда в 2016 году
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa ответила на претензии российских ритейлеров
В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Владимира Мединского
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь