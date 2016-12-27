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17:11 (мск), источник: Sputnik.md

Мокан: Шалару не подходил на роль министра обороны

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Анатол Шалару, снятый во вторник с поста министра обороны Молдовы, изначально не подходил на эту роль, заявил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.

Источник: Sputnik.md

По его словам, Шалару — это человек, не имеющий военного образования, не имеющий никакого понятия об обороне и допущенный на этот пост по партийной квоте.

«Такой подход к назначению чиновников в принципе опасен для страны и для оборонного сегмента в частности. Минобороны нуждается в подготовленных кадрах в руководящем составе», — отметил Мокан.

Он добавил, что Шалару на этом посту занимался политическими интригами, лейтмотивом которых стал ориентир Молдовы на НАТО.

«Я благодарен тем, кто повлиял на отставку этого человека с поста главы Минобороны. Уверен, что в стране достаточно подготовленных людей, готовых возглавить это ведомство и руководить им без политических перипетий», — заключил собеседник.

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