Мокан: Шалару не подходил на роль министра обороны

По его словам, Шалару — это человек, не имеющий военного образования, не имеющий никакого понятия об обороне и допущенный на этот пост по партийной квоте.

«Такой подход к назначению чиновников в принципе опасен для страны и для оборонного сегмента в частности. Минобороны нуждается в подготовленных кадрах в руководящем составе», — отметил Мокан.

Он добавил, что Шалару на этом посту занимался политическими интригами, лейтмотивом которых стал ориентир Молдовы на НАТО.

«Я благодарен тем, кто повлиял на отставку этого человека с поста главы Минобороны. Уверен, что в стране достаточно подготовленных людей, готовых возглавить это ведомство и руководить им без политических перипетий», — заключил собеседник.