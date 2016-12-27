Порошенко подписал закон о новых налогах для ФЛП

Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от президента. Согласно закону, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

При этом ранее ФЛП, когда в определенном периоде имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было — платить не было необходимости.

Отмечается, что первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривен в месяц. Актом предусматривается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. Так, в бюджетной сфере минимальная тарифная ставка (должностной оклад) будет устанавливаться Кабинетом министров Украины.

В бюджетной сфере предприятия будут определять тарифные ставки самостоятельно в коллективных договорах. При этом минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Проектом вносятся изменения в законы Украины, в которых заработная плата или должностные оклады определяются на основе минимальной заработной платы. Предполагается определять их в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года.

Напомним, Верховная Рада Украины «отвязала» должностные оклады от минимальной зарплаты, поддержав за основу и в целом законопроект № 5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». За документ проголосовали 227 нардепов.