Посол сообщил, когда ожидается отмененный из-за болезни визит Назарбаева

Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

«В следующем году также состоится ряд визитов представителей государственных структур и ведомств Казахстана в Азербайджан. В первой половине 2017 года ожидается визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку», — заявил дипломат.

Исабаев напомнил, что в будущем году две страны будут отмечать 25-летие установления двусторонних отношений. По его словам, все намеченные посольством на этот год мероприятия были проведены. Посол также отметил, что Казахстан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.