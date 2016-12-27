Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
От новогоднего переедания можно умереть
Беременных просят не пользоваться косметикой
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
18:21 (мск), источник: Tengrinews

Посол сообщил, когда ожидается отмененный из-за болезни визит Назарбаева

Визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку ожидается в первой половине 2017 года. Об этом агентству Trend сообщил посол республики в Азербайджане Бейбит Исабаев.

Источник: Tengrinews

Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

«В следующем году также состоится ряд визитов представителей государственных структур и ведомств Казахстана в Азербайджан. В первой половине 2017 года ожидается визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку», — заявил дипломат.

Исабаев напомнил, что в будущем году две страны будут отмечать 25-летие установления двусторонних отношений. По его словам, все намеченные посольством на этот год мероприятия были проведены. Посол также отметил, что Казахстан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прошу прощения у всех: Тиникеев объяснился по поводу скандального видео
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa ответила на претензии российских ритейлеров
В МГУ перенесли рассмотрение диссертации Владимира Мединского
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь