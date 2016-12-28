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10:22 (мск), источник: ТАСС

Алиханов: Ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызывает

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Ход строительства стадиона в Калининграде к Чемпионату мира по футболу 2018 года опасений не вызывает, никаких проблем нет, заявил корреспонденту ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов.

Источник: ТАСС

«Они (проблемы — прим. ТАСС) были на первоначальном этапе, действительно были определенные проблемы с консолидацией (уплотнением) грунтов, потому что было выбрано сложное место для строительства (остров Октябрьский — прим. ТАСС), в дороссийские времена это было довольно болотистое место, но сейчас, с учетом новых технологий, с помощью которых консолидация была произведена, все проблемы сняты», — сказал глава области, добавив, что все остающиеся вопросы решаются.

Алиханов отметил, что недавно вопрос строительства обсуждался с вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко и президентом группы компаний Crocus Group, являющейся генеральным подрядчиком строительства, Аразом Агаларовым.

«В принципе, нас темпы строительства устраивают, к концу следующего года стадион будет готов и, на самом деле, господин Агаларов говорит, что с точки зрения строительства никаких рисков не видит и все обязательства свои выполнит», — отметил он.

Врио губернатора добавил, что объем инвестиций в строительство стадиона остался неизменным — более 17 млрд рублей.

«Для нас очень важно, что территория острова Октябрьский, на котором строится стадион — это, по сути, новый город, то есть это большая площадка для дальнейшего городского развития, и мы благодаря чемпионату для себя приобретаем значительный объем земли, решаем транспортные проблемы. В общем и целом на Калининграде комплексно чемпионат мира скажется в положительном ключе», — считает он.

Алиханов признал, что регион ранее сталкивался с трудностями в реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Храброво, но эта проблема, по его словам, сейчас успешно преодолевается. «У нас новый владелец (аэропорта — прим. ТАСС) — компания “Новапорт” Романа Троценко, вошла в капитал, сейчас активно наращивает темпы, и к маю следующего года мы планируем ввести новый корпус (аэровокзала — прим. ТАСС)», — сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 декабря председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов заявил журналистам, что строящиеся стадионы в Калининграде и Самаре являются «болевыми точками» при подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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