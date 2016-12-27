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19:46 (мск), источник: Nur.kz

Чиновникам хотят повысить зарплату, чтобы они не брали взяток

В Агентстве по делам госслужбы предложили вдвое поднять зарплату казахстанским чиновникам, чтобы победить коррупцию. Правда, при этом нужно будет на треть сократить их количество, сообщает КТК.

Источник: Nur.kz

Схему приметили в Грузии и европейских странах: сократить госаппарат, а за счет освободившихся денег повысить оклады.

Ожидается, что после этого желание брать взятки в госорганах уменьшится. Идея пока не впечатлила депутатов Сената.

Всего за последние два года на коррупции попались почти 2 тысячи чиновников, а ущерб государству составил 48,5 миллиардов тенге. Правда, большую часть удалось вернуть.

Напомним, ранее замглавы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал наиболее коррумпированные ведомства. По его словам, это органы внутренних дел, это сфера госзакупок, здравоохранения, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений — это получение взятки.

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