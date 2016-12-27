На Донбассе идет борьба за «серую зону» — ОБСЕ

По его словам, и украинские военные, и сепаратисты продолжают продвигаться по так называемой «линии разграничения», территории, которая по минским соглашениям должна оставаться нейтральной. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ.

«Они занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения», — пояснил Хуг.

Об этом говорит и председатель внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок. Он отметил, что с отводом тяжелого вооружения «возникла серая зона, в которую сейчас проникают солдаты с обеих сторон, приближаясь на расстояние досягаемости стрелкового оружия. Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей».

Справка.

Минское трехстороннее соглашение о прекращении огня в двух восточных областях Украины было заключено 5 сентября 2014 года. 19 сентября в Минске представителями Украины, а также непризнанных «ДНР» и «ЛНР» при посредничестве представителя России был заключен меморандум, предусматривающий во исполнение п. 1 Протокола помимо иных мер, призванных закрепить договоренности о двухстороннем прекращении применения оружия: отвод тяжелого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии соприкосновения сторон по состоянию на дату подписания меморандума и формирование тем самым зоны безопасности, запреты на полеты боевой авиации и БПЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне безопасности.

Также в сентябре начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на Востоке Украины, в состав которой вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Ленцовым А. В.

Дебальцево и окрестности по итогам вторых Минских переговоров официально были признаны как подконтрольные Украине, несмотря на это «ДНР» и «ЛНР» отказались возвращать их.

После выхода наших войск из Дебальцево (в феврале 2015 года), условная «линия разграничения» на этом участке фронта действительно имеет форму дуги, опоясывающей Луганское и опирается с запада на Углегорское водохранилище.

Сложный, с перепадами высот рельеф местности и довольно значительное отдаление от населенных пунктов в сочетании с нежеланием противника окапываться в голой степи дал определенный оперативный простор силам ВСУ, и тактика «ползучего наступления» на этом участке приносила положительные «дивиденды» еще с февраля 2016.

В декабре 2016 украинские военные освободили Новолуганское в районе Светлодарской дуги.