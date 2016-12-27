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21:17 (мск), источник: Капитал

Гройсман пригрозил бизнесу стотысячными штрафами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.

Источник: Капитал

В свою очередь для работников бюджетной сферы расходы на финансирование повышенных заработных плат предусмотрены, сообщает «Капитал» со ссылкой на департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета Министров Украины.

«Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть», — заявил Гройсман.

Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 грн. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1335 грн, как было раньше, а от 1600 грн.

Премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проведению проверок на предприятиях. Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлена как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривень. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.

Премьер-министр отметил, что дал поручение вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей Министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по труду, профсоюзов и профильных заместителей глав государственных администраций «для того, чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой».

Ранее Национальный банк Украины оценил эффект от повышения минимальной зарплаты в дополнительный прирост ВВП на 0,5%.

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