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09:30 (мск), источник: Volga News

Губернатор лично разберется в завышении стоимости подключения объектов к коммунальным сетям

Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы «На связи с губернатором» глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области. Одна из тем касалась стоимости подключения к коммунальным сетям объектов строительства.

Источник: Volga News

Один из представителей СМИ отметил, что в своем послании глава региона рассказал: в Самаре есть объект капитального строительства, стоимость подключения которого к коммуникациям превысила 140 млн рублей.

«Почему так происходит, что стоимость подключения к сетям у нас в регионе в несколько раз превышает рыночную? И каковы будут последствия в таких случаях?», — обратился журналист к Николаю Меркушкину.

По мнению главы региона, в этом вопросе необходимо усилить контроль со стороны правительства, и в первую очередь, со стороны муниципальных властей.

«Некоторые привыкли, что бюджет у нас “резиновый” и выдержит все, но это не так. В Тольятти, например, на территории одной из больниц хотели построить арендные дома для врачей. Но счет за подключение к коммуникациям выставили на 96 млн рублей. Процесс сразу остановили. Откуда брать эти 96 млн рублей? Сетевым коммуникациям, зачастую, все равно, какой бюджет области, им главное урвать, и все», — привел неутешительный пример глава региона.

Николай Меркушкин отметил, что сейчас в этой проблеме ему придется разбираться лично, что называется, в ручном режиме.

По словам главы региона, такое отношение к строительству инфраструктуры сильно снижает инвестиционную привлекательность региона и лишает дополнительных средств из федерального бюджета.

«Те регионы, которые попадают в 10-ку лучших по инвестиционной привлекательности, получают дополнительные средства. В частности, Самарская область могла бы получить 3−4,5 млрд рублей», — подчеркнул глава региона.

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