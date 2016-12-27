Черногория объявила двух россиян в международный розыск

В начале декабря местная газета Dnevne novine со ссылкой на собственный источник написала, что надзорное ведомство Черногории объявило в международный розыск по линии Интерпола граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также трех граждан Сербии по подозрению в организации попытки вооруженного государственного переворота на выборах 16 октября. Во вторник Спецпрокуратура официально подтвердила данную информацию.

Специальная прокуратура сообщает общественности, что в связи с расследованием создания преступной организации и попытки терроризма в международный розыск объявлены два российских и три сербских гражданина. Документы находятся в базе данных Интерпола

Вместе с Широковым и Поповым документы в Интерпол, как ранее уточняли региональные СМИ, поданы в связи с тем же расследованием на сербов Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича. Ристич известен как один из лидеров ультрапатриотического сербского движения «Заветницы», отбыл срок за убийство и вышел в 2012 году на свободу, после чего он активно включился в политическую деятельность.

Ранее министерство юстиции Черногории, по данным национального издания Pobjeda, направило запрос правоохранительным органам России, чтобы те допросили Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в организации попытки путча на прошедших парламентских выборах 16 октября в республике. Минюст России заявил 23 ноября, что не получал обращения из Черногории.