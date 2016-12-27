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00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп прокомментировал слова Эрдогана о поддержке ИГ Западом

Госдепартамент США назвал «нелепым» заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу поддержки международной коалицией террористов в Сирии, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Это нелепое заявление», — подчеркнул официальный представитель ведомства Марк Тонер.

Ранее Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция поддерживает боевиков террористических организаций, в частности «Исламское государство».

Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ — прим. “Ленты.ру”). Сейчас они поддерживают террористические группировки (…) У нас есть доказательства: фотографии и видео
Тайип Эрдоган
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Турецкий президент добавил, что речь идет о боевиках «Исламского государства», сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD) и ее вооруженным крылом YPG.

17 ноября Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ для дискредитации ислама. «Мы обнаружили, что у них [боевиков ИГ] оружие западного происхождения», — заявил он.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Комментарии
2
Ольга Фролова
Реджеп Тайим Эрдоган
Делает ВСЕ , как Лидер Большой Страны ( как Многие)
Для Своей Страны
Чтобы
И, 'Волки целы и Овцы живы'
'Мелким' Государствам ( по Численности населения и Площади Территории)
НЕ ПОНЯТЬ.
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Андрей Гудков
А шо так кабинет Ибамы на Эрдогана в гневе???
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