Госдеп прокомментировал слова Эрдогана о поддержке ИГ Западом

Ранее Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция поддерживает боевиков террористических организаций, в частности «Исламское государство».

Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ — прим. “Ленты.ру”). Сейчас они поддерживают террористические группировки (…) У нас есть доказательства: фотографии и видео

Турецкий президент добавил, что речь идет о боевиках «Исламского государства», сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD) и ее вооруженным крылом YPG.

17 ноября Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ для дискредитации ислама. «Мы обнаружили, что у них [боевиков ИГ] оружие западного происхождения», — заявил он.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.