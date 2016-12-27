Обама и Абэ возложили венки в Перл-Харборе
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама и
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама и
Обама и Абэ возложили венки в бухте на месте затопления американского линкора «Аризона», над которым сооружен небольшой мемориал.
На «Аризоне» погибло 1177 человек в ходе нападения ВВС Японии 7 декабря 1941 года. Всего во время атаки на
В мае 2016 года Барак Обама во время саммита «большой семерки» в Японии стал первым президентом Соединенных Штатов, посетившим Хиросиму —
6,9 августа1945 год.
-После Окончания Мировой Войны и 'передела'?
-Япония Великая Страна
И, Свою Историю хранит тысячилетиями.
- Для чего Фарс?
- Наверное, Обама так Прощается, вряд ли Японцы сами прибудут его проводить.