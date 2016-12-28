Галушка назвал демографическую динамику Дальнего Востока лучшей за 25 лет

Главным итогом уходящего года, по мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, является лучшая за 25 лет демографическая динамика на Дальнем Востоке. По словам министра, демографическая убыль в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Демографическая убыль населения в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, а если сравнивать с 2013 годом, — то почти в три раза», — обозначил министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Александр Галушка добавил, что перед властью стоит задача указанную демографическую тенденцию развивать.

«Нужно, чтобы люди приезжали, могли здесь хорошо жить, реализовывать свой потенциал, чтобы инвестиции на Дальнем Востоке были выгодными и безопасными, а экономика динамично развивалась наряду с социальной сферой», — заявил Галушка на пресс-конференции в ТАСС.

На сегодняшний день, как отметил министр, в Правительстве РФ на заключительном этапе находится работа над концепцией демографического развития ДФО до 2030 года. Ожидается, что в ближайшие дни она будет утверждена.