С наступающим Новым годом жителей Хабаровского края поздравил Дмитрий Медведев

«Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким счастья. Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем. Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть наступающий 2017 будет благополучным и счастливым. Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, которую Дмитрий Медведев направил в адрес губернатора края Вячеслава Шпорта.