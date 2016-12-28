Аэродром для боевых вертолетов обновляют в Приморье
Продолжается реконструкция аэродромной базы Арсеньев в Приморье, сообщает ИА Дейта.
Продолжается реконструкция аэродромной базы Арсеньев в Приморье, сообщает ИА Дейта.
Реконструкцию
«Мы завершили земляные работы и устройство дорожной одежды на первой рулежной дорожке и перроне. На 80% завершены земляные работы по устройству
В Приморье создается аэродромная база, которая будет оборудована радиолокационными и светотехническими сигнальными приборами, а также измерителем метеорологической дальности видимости. При строительстве в Арсеньеве Спецстройтехнологии применяют оборудование отечественного производства, имеющее необходимые сертификаты Межгосударственного авиационного комитета.
Новые искусственные покрытия будут уложены также на рулевых дорожках, групповой вертолетной стоянке, стоянке для спецтранспорта и на
Помимо реконструкции аэродромной базы ПАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им Н. И. Сазыкина» сотрудники Спецстройтехнологии строят гальванический корпус и участок анодирования. На объекте завершен монтаж основного металлического и железобетонного каркасов
«Мы производим монтаж стеновых