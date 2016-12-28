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05:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Аэродром для боевых вертолетов обновляют в Приморье

Продолжается реконструкция аэродромной базы Арсеньев в Приморье, сообщает ИА Дейта.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродромной базы «Арсеньев-Приморский» ведет ФГУП Спецстройтехнологии. Это один из этапов технического перевооружения авиазавода «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина, производящего вертолеты КА-52 «Аллигатор».

«Мы завершили земляные работы и устройство дорожной одежды на первой рулежной дорожке и перроне. На 80% завершены земляные работы по устройству взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием. Приступили к устройству закромочного дренажа. Специалисты обособленного подразделения “Арсеньевское” активно ведут заготовку инертных материалов для устройства дорожной одежды. А с января мы начнем устройство фундаментов под аэродромный радиолокационный комплекс. Поставка, монтаж и пусконаладочные работы на нем будут выполнены до конца апреля», — сообщил руководитель обособленного подразделения «Арсеньевское» Спецстройтехнологии Виталий Кузичкин.

В Приморье создается аэродромная база, которая будет оборудована радиолокационными и светотехническими сигнальными приборами, а также измерителем метеорологической дальности видимости. При строительстве в Арсеньеве Спецстройтехнологии применяют оборудование отечественного производства, имеющее необходимые сертификаты Межгосударственного авиационного комитета.

Новые искусственные покрытия будут уложены также на рулевых дорожках, групповой вертолетной стоянке, стоянке для спецтранспорта и на наладочно-испытательных площадках.

Помимо реконструкции аэродромной базы ПАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им Н. И. Сазыкина» сотрудники Спецстройтехнологии строят гальванический корпус и участок анодирования. На объекте завершен монтаж основного металлического и железобетонного каркасов административно-хозяйственного корпуса. Выполнено устройство покрытия кровли из профилированного листа и бетонирование перекрытий производственной части, ведутся работы по кирпичной кладке перегородок, устройству полов здания.

«Мы производим монтаж стеновых сэндвич-панелей, что обеспечит создание теплового контура здания, и позволит работать в зимний период в двухсменном режиме. Закупаем оборудование для обеспечения жизнедеятельности цеха. Наращиваем силы — с октября 2016 года количество задействованных специалистов и техники было увеличено почти в три раза», — уточнил Кузичкин.

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