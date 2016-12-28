Омича назначают прокурором Крыма вместо Натальи Поклонской

Сегодня, 28 декабря, его кандидатуру рассмотрит крымский парламент на внеочередной сессии.

Камшилов родился в 1969 году в Марьяновском районе Омской области. В 1992 году окончил Омский государственный университет, занимал должности помощника прокурора района, прокурора Черлакского района, начальника отдела прокуратуры Омской области. С 2003 по 2006 год работал первым заместителем прокурора города Омска. 23 декабря 2006 года перешел на должность заместителя прокурора Красноярского края, позже став первым заместителем. В конце 2015 года назначен первым зампрокурором Москвы.

Должность прокурора Крыма освободилась после того, как известная своим «няшным» имиджем Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы. Отметим, еще один уроженец Прииртышья Дмитрий Овсянников сейчас работает губернатором Севастополя.