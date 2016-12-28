Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
Как помочь ребенку преодолеть застенчивость
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10«В чем сила, брат?»
06:12 (мск), источник: СуперОмск

Омича назначают прокурором Крыма вместо Натальи Поклонской

Генеральный прокурор Юрий Чайка внес кандидатуру первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора республики Крым.

Источник: Reuters

Сегодня, 28 декабря, его кандидатуру рассмотрит крымский парламент на внеочередной сессии.

Камшилов родился в 1969 году в Марьяновском районе Омской области. В 1992 году окончил Омский государственный университет, занимал должности помощника прокурора района, прокурора Черлакского района, начальника отдела прокуратуры Омской области. С 2003 по 2006 год работал первым заместителем прокурора города Омска. 23 декабря 2006 года перешел на должность заместителя прокурора Красноярского края, позже став первым заместителем. В конце 2015 года назначен первым зампрокурором Москвы.

Должность прокурора Крыма освободилась после того, как известная своим «няшным» имиджем Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы. Отметим, еще один уроженец Прииртышья Дмитрий Овсянников сейчас работает губернатором Севастополя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь