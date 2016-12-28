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06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экс-сотрудник краевой прокуратуры может стать прокурором Крыма

Пост стал вакантным после ухода Натальи Поклонской.

Источник: http://www.mosproc.ru/

Генеральный прокурор Юрий Чайка внес кандидатуру Олега Камшилова на должность главы прокуратуры Крыма. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на депутата крымского Госсовета Ефима Фикса.

Вопрос по выбору Камшилова включен в повестку дня внеочередной сессии парламента Крыма. Кандидат выступит перед депутатами, после чего будет принято решение о его назначении. До этого Камшилов более года работал на посту первого заместителя прокурора Москвы.

Предыдущий прокурор Крыма Наталья Поклонская оставила свой пост после победы на выборах в Госдуму. Временно исполняющим обязанности был назначен замглавы ведомства Андрей Фомин.

Карьера Олега Камшилова неразрывно связана с Красноярским краем. С 2006 по 2015 годы специалист занимал должности заместителя и первого заместителя регионального прокурора.

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