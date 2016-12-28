Некоторые банки ставят государство на колени — Дарига Назарбаева
Дарига Назарбаева заявила, что некоторые банки ставят государство на колени, передает телеканал КТК.
Дарига Назарбаева заявила, что некоторые банки ставят государство на колени, передает телеканал КТК.
Сенатор считает, что необходимо бороться с коррупцией в таких финансовых учреждениях, а не тратить народные деньги на их поддержание. По ее мнению, темой взяточничества в финансовых учреждениях должны, наконец, серьезно заняться правоохранительные органы.
«Сколько раз государство спасало банки? И каждый раз это за счёт народных денег, потому что есть коррупция в банковской системе. Просто так кредит никто не даст, правильно? Значит, если взятку взял, заведомо знаешь, что кредит этот человек тебе не вернёт, и потом завтра банк ставит на колени государство, потому что интересы населения здесь затрагиваются, и будет социальный взрыв. И вот так идёт по кругу дальше», — сказала председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК Дарига Назарбаева.