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07:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Некоторые банки ставят государство на колени — Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева заявила, что некоторые банки ставят государство на колени, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Сенатор считает, что необходимо бороться с коррупцией в таких финансовых учреждениях, а не тратить народные деньги на их поддержание. По ее мнению, темой взяточничества в финансовых учреждениях должны, наконец, серьезно заняться правоохранительные органы.

«Сколько раз государство спасало банки? И каждый раз это за счёт народных денег, потому что есть коррупция в банковской системе. Просто так кредит никто не даст, правильно? Значит, если взятку взял, заведомо знаешь, что кредит этот человек тебе не вернёт, и потом завтра банк ставит на колени государство, потому что интересы населения здесь затрагиваются, и будет социальный взрыв. И вот так идёт по кругу дальше», — сказала председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК Дарига Назарбаева.

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