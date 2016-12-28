СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак

«Администрация Обамы близка к тому, чтоб объявить о серии мер, нацеленных на то, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы президента 2016 года. Речь в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах», — отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, речь пойдет, в частности, и об ответных кибероперациях против РФ.

The Washington Post подчеркивает, что уже на этой неделе, возможно, в Вашингтоне объявят о «публичной», незасекреченной части американских ответных мер.