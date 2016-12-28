В Новосибирской области запретили торговать непищевым спиртом

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации постановил временно прекратить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо на 30 суток прекратить продавать в розницу непищевую продукцию, если она содержит больше 25% этилового спирта.