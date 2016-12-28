В Новосибирской области запретили торговать непищевым спиртом
Такое постановление вынесли на Федеральном уровне.
Такое постановление вынесли на Федеральном уровне.
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации постановил временно прекратить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщили в
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо на 30 суток прекратить продавать в розницу непищевую продукцию, если она содержит больше 25% этилового спирта.
Ранее это поручение дал