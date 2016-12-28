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07:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области запретили торговать непищевым спиртом

Такое постановление вынесли на Федеральном уровне.

Источник: РИА "Новости"

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации постановил временно прекратить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо на 30 суток прекратить продавать в розницу непищевую продукцию, если она содержит больше 25% этилового спирта.

Ранее это поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас готовятся системные меры, которые упорядочат оборот жидкости с содержанием спирта.

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