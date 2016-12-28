Мажилис проголосовал за прекращение депутатских полномочий Тиникеева

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева после скандала с видеозаписью, распространенной в социальных сетях, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ранее Тиникеев заявил, что принял решение сложить с себя полномочия депутата мажилиса парламента.

«Центральная избирательная комиссия республики вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева», — сказал член Центральной избирательной комиссии РК Марат Сарсембаев.

Депутаты проголосовали за прекращение полномочий Тиникеева.

Скандальное видео появилось в социальных сетях 20 декабря и повергло в шок пользователей Казнета. На кадрах компания выпивших мужчин эмоционально выясняет отношения. Одним из них оказался Тиникеев, который ругался матом и бил другого человека по лицу. После того, как видео было обнародовано, народный избранник попал в больницу и на заседаниях мажилиса больше не появлялся.

Тиникеев является одним из старожилов парламента. Он был депутатом пяти созывов мажилиса на протяжении 21 года. До этого был депутатом двух созывов Верховного совета Казахстана.