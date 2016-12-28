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08:28 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска переходит на новые методы управления

Такое распоряжение подписал Вячеслав Двораковский, доверив своим заместителям разные сферы.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 декабря мэр Омска Вячеслав Двораковский вслед за губернатором Виктор Назаровым подписал распоряжение о переходе городской администрации на проектную деятельность. Градоначальник поручил своим заместителям организовать работу по подготовке паспортов приоритетных проектов.

В частности, определены пять приоритетных направлений: «Образование», «Экология», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественный дороги», а также «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

За образование поручено отвечать заместителю мэра Ирине Касьяновой. Экологию закрепили за заместителем мэра Алексеем Меньшовым. Малый бихнес будет курировать директор депфинансов Инна Парыгина. Первому вице-мэру Сергею Фролову доверили самые проблемные сферы: дорожное хозяйство и ЖКХ.

Отметим, что первыми на проектное мышление перешли в облправительстве. Такую систему управления ввела министр экономики Омской области Оксана Фадина.

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