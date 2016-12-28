Мэрия Омска переходит на новые методы управления
Такое распоряжение подписал Вячеслав Двораковский, доверив своим заместителям разные сферы.
Такое распоряжение подписал Вячеслав Двораковский, доверив своим заместителям разные сферы.
Сегодня, 26 декабря мэр Омска Вячеслав Двораковский вслед за губернатором Виктор Назаровым подписал распоряжение о переходе городской администрации на проектную деятельность. Градоначальник поручил своим заместителям организовать работу по подготовке паспортов приоритетных проектов.
В частности, определены пять приоритетных направлений: «Образование», «Экология», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественный дороги», а также «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».
За образование поручено отвечать заместителю мэра Ирине Касьяновой. Экологию закрепили за заместителем мэра Алексеем Меньшовым. Малый бихнес будет курировать директор депфинансов Инна Парыгина. Первому
Отметим, что первыми на проектное мышление перешли в облправительстве. Такую систему управления ввела министр экономики Омской области Оксана Фадина.