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09:01 (мск), источник: Tengrinews

В ЦИК РК рассказали, кто может заменить Тиникеева в Мажилисе

Партия «Нур Отан» еще не представила ЦИК кандидата вместо Тиникеева.

Источник: Tengrinews

Согласно закону новый депутат, вместо сложившего полномочия Мухтара Тиникеева, определится из списка кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан». Об этом рассказал и.о. председателя ЦИК Владимир Фоос, передает корреспондент Tengrinews.kz. Владимир Фоос сообщил, что партия «Нур Отан» еще не представила комиссии кандидата вместо Тиникеева.

«К нам только вчера поступило его заявление. Мы внесли необходимые документы в Мажилис. Что они будут делать, это уже их полномочия. Мы будем ждать решение партии, какую кандидатуру она из списка нам представит. Только тогда мы примем соответствующий документ. Согласно закону определяться лицо будет из списка (кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан» — прим.автора), — сказал журналистам Владимир Фоос.

Напомним, депутаты проголосовали за удовлетворение заявления Мухтара Тиникеева в ходе пленарного заседания Мажилиса РК. 27 декабря в Мажилисе состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором было рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева.

«Депутат Тиникеев М. Б. обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся. Он сообщил, что официально подал заявление в ЦИК о сложении им депутатских полномочий. Совет, рассмотрев все обстоятельства случившегося, согласился с данным решением», — говорится в сообщении Мажилиса Парламента РК.

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