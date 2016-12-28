Экс-глава «Омскоблавтотранса» Некурящих стал главным логистом при Минимущества

Сегодня, 28 декабря стало известно, что экс-глава «Омскоблавтотранса» Сергей Некурящих стал главой компании «Навигационно-информационный центр Омской области», сообщают «Коммерческие вести».

Отметим, что Сергей Некурящих возглавлял «Омскоблавторанс» с апреля 2013 года по 27 марта 2015 года. Он работал до тех пор, пока не начались проверки силовиков. После этого, а также письма работников предприятия губернатору Виктору Назарову с жалобами на массовые увольнения, Некурящих спешно «зачистили». Проверки в отношении «Омскоблавтотранса» не прекращаются и на сегодняшний день.

Последнее место работы: филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго», где занимал пост заместителя директора по развитию и реализации услуг.

Известно, что до 2007 года Сергей Некурящих был председателем Омской контрольно-счетной палаты. После этого работал в «Омскэнерго» заместителем директора.

Добавим, что «НИЦ Омской области» был создан в 2012 году. 49 процентов его акций принадлежат Минимущества Омской области. Компания занимается мониторингом и управлением транспортными потоками, отслеживание перемещений опасных грузов по Омской области и передача данных в Роскомнадзор.