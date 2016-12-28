Экс-глава «Омскоблавтотранса» Некурящих стал главным логистом при Минимущества
Он будет курировать отправку опасных грузов из Омской области.
Он будет курировать отправку опасных грузов из Омской области.
Сегодня, 28 декабря стало известно, что
Отметим, что Сергей Некурящих возглавлял «Омскоблавторанс» с апреля 2013 года по 27 марта 2015 года. Он работал до тех пор, пока не начались проверки силовиков. После этого, а также письма работников предприятия губернатору Виктору Назарову с жалобами на массовые увольнения, Некурящих спешно «зачистили». Проверки в отношении «Омскоблавтотранса» не прекращаются и на сегодняшний день.
Последнее место работы: филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго», где занимал пост заместителя директора по развитию и реализации услуг.
Известно, что до 2007 года Сергей Некурящих был председателем Омской
Добавим, что «НИЦ Омской области» был создан в 2012 году. 49 процентов его акций принадлежат Минимущества Омской области. Компания занимается мониторингом и управлением транспортными потоками, отслеживание перемещений опасных грузов по Омской области и передача данных в Роскомнадзор.