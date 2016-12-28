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09:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Приговор экс-депутату ЗС Владимиру Седову остался в силе

Апелляция осужденного была отклонена.

Источник: sobranie.info

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Законодательного собрания Владимиру Седову. Рассмотрение апелляции экс-парламентария состоялось 27 декабря.

Напомним, Седова задержали 4 февраля по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, депутат предложил компании «Злата» свое покровительство для урегулирования вопросов с проверками. После получения части суммы (1,1 млн рублей) депутата задержали правоохранители.

В ходе расследования выяснилось, что Седов никак не мог повлиять на проведение проверок со стороны надзорных органов. В итоге депутата обвинили не в получении взятки, а в мошенничестве.

13 октября Советский районный суд признал экс-парламентария виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Седова обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Осужденный полностью признал свою вину, однако не согласился с вынесенным приговором. Вместе со своим адвокатом Седов подал апелляцию, потребовав смягчить наказание. Однако краевой суд оставил первоначальный вердикт в силе. Приговор уже вступил в законную силу.

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