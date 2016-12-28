Дубровский: экологическая дисциплина должна изучаться с детского сада

Выступая, глава региона подчеркнул, что необходимость перехода к «зеленому», экологически устойчивому развитию должна рассматриваться в качестве национального стратегического приоритета.

По его словам, достойное существование нынешнего и будущих поколений сможет обеспечить только эффективное использование природного капитала.

«У Человечества есть пассивы — это наши природные ресурсы, наш природный капитал. И есть активы — Человеческий капитал. Наша задача — “перевести” пассивы в активы с минимальными потерями. То есть, использовать природные ресурсы для наращивания человеческого капитала», — отметил Дубровский.

В ходе доклада губернатор выделил несколько основных вопросов, которые волнуют большинство людей уже сегодня. Одна из главных проблем — это управление качеством атмосферного воздуха. После 2000 года практически не происходит снижение загрязнений атмосферы промышленных городов. Это признак того, что были исчерпаны все возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха, поэтому нужно искать новые инструменты.

«Предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе — проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов — и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад — квота — станет основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений», — рассказал глава региона.

Дубровский предложил определить пилотные регионы для отработки обозначенных мер, и сказал, что Челябинская область готова стать одним из таких регионов. Следующей проблемой губернатор назвал уменьшение площади земель, которые должны обеспечивать потребности нынешних и будущих поколений.

«Уже сейчас на планете безвозвратно утрачена треть плодородных почв. В России этот показатель составляет 7%, но это не повод для самоуспокоения. Процесс утраты земель ускоряется, из оборота постоянно выводятся новые площади, причем не только под производство, но под его отходы и свалки. вызывает особую тревогу неконтролируемое обращение отходов высоких (1−2) классов опасности, которые по факту могут рассматриваться как химическое оружие», — подчеркнул Дубровский.

Губернатор считает, что обращение отходов должно регулироваться специальными требованиями безопасности и предотвращения возможных террористических угроз.

Он подчеркнул, что именно здесь в первую очередь должны внедряться высокотехнологические механизмы контроля при транспортировке и наилучшие доступные технологии в переработке. Еще одна, чрезвычайно важная проблема, обозначенная южноуральским главой — экологическое просвещение.

Он предложил включить экологический компонент во все образовательные программы, начиная с детского сада. «Экология — это, в первую очередь, знание. И мы считаем, что это знание наша система образования должна давать не факультативно, а в качестве базовой дисциплины. Только тогда на уровне сознания станет нормой понимание личной ответственности каждого за будущее, где Человечество, ставшее на сегодня уже геологической силой, сможет уверенно продолжить свое развитие», — пояснил губернатор. Полную стеннограмму выступления Бориса Дубровского можно найти на сайте Кремля.