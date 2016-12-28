В АП сообщили, когда Порошенко может встретиться с Трампом

Встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», — отметил Елисеев.

По его словам, телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

«Первый блин не стал комом — это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить», — подытожил замглавы АП.

Как сообщал «Обозреватель», телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся 15 ноября.