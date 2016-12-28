Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Умер известный советский и российский актер
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Беременных просят не пользоваться косметикой
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
10«В чем сила, брат?»
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
09:14 (мск), источник: Nakanune.ru

На место Сиенко найден кандидат. «Системный человек, замминистра»

На место руководителя Уралвагонзавода есть вероятный кандидат — якобы, вопрос практически решен, сменщиком Олега Сиенко называют Александра Потапова — заместителя министра промышленности и торговли, курирующего ОПК. С такой версией вышла Коммерсантъ.

Уточняется, что глава Ростеха (которому накануне указом президента отошли предприятия корпорации УВЗ) Сергей Чемезов не уточнил, будет ли Сиенко отправлен в отставку, но ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили, что вопрос о замене главы УВЗ «практически решен», кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

Читайте также
Путин передал Уралвагонзавод «Ростеху»

Источники газеты говорят, что сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика господина Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», способного разобраться с проблемами УВЗ. По словам источника, близкого к администрации президента, вхождение УВЗ в «Ростех» будет сопровождаться и изменениями в его совете директоров: совет покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который являлся его председателем с 2011 года.

Потапов в «оборонке» не новичок: в начале 2000-ых поработал замгендиректора Российского агентства по обычным вооружениям, начальником управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности. С 2008 года — директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга. С 2012 года назначен директором Рособоронзаказа.

Отметим, вице-премьер Дмитрий Рогозин, инициировавший процесс по передаче Уралвагонзавода в Ростех, видимо, остался очень доволен.

«Ростех» поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый «бронетанковый холдинг», написал Рогозин в своем Twitter накануне вечером.

Рогозин написал записку на имя президента Владимира Путина, в которой требовал забрать УВЗ из Росимущества в пользу Ростеха и сменить руководство. Причиной необходимости проведения этих мер Рогозин называл финансовые проблемы танкового гиганта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Речевой самописец упавшего в Черное море Ту-154 расшифрован: о чем говорили пилоты перед трагедией
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь