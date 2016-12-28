На место Сиенко найден кандидат. «Системный человек, замминистра»

Уточняется, что глава Ростеха (которому накануне указом президента отошли предприятия корпорации УВЗ) Сергей Чемезов не уточнил, будет ли Сиенко отправлен в отставку, но ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили, что вопрос о замене главы УВЗ «практически решен», кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

Источники газеты говорят, что сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика господина Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», способного разобраться с проблемами УВЗ. По словам источника, близкого к администрации президента, вхождение УВЗ в «Ростех» будет сопровождаться и изменениями в его совете директоров: совет покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который являлся его председателем с 2011 года.

Потапов в «оборонке» не новичок: в начале 2000-ых поработал замгендиректора Российского агентства по обычным вооружениям, начальником управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности. С 2008 года — директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга. С 2012 года назначен директором Рособоронзаказа.

Отметим, вице-премьер Дмитрий Рогозин, инициировавший процесс по передаче Уралвагонзавода в Ростех, видимо, остался очень доволен.

«Ростех» поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый «бронетанковый холдинг», написал Рогозин в своем Twitter накануне вечером.