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09:09 (мск), источник: VN.RU

Губернатор Городецкий: «Я точно знаю, с кем встречу Новый год»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал, что по давней традиции встретит Новый год в кругу своих друзей, и поздравил всех жителей региона с наступающим праздником.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

По словам главы Новосибирской области, Новый год он всегда встречает в кругу своих друзей. «У нас это давняя традиция», — сообщил VN.ru Владимир Городецкий, философски заметив, что никто из людей не знает, что у него впереди, но то, что Новый год состоится — это точно.

— Когда-то давно мы, четыре семьи, приехали молодыми специалистами в Новосибирск, и продолжаем по сей день жить нашими обычаями, душевной, товарищеской, человеческой близостью, — говорит губернатор. —  Поэтому всегда собираемся то у одних, то у других, встречая Новый год. У кого именно, в этот раз пока не определились. Что касается планов на рождественские каникулы, то обдумаю их позже. Вероятно, отдохну дней восемь-десять. Может, куда-то поеду — но недалеко, это точно.

По словам Городецкого, несмотря на трудности, год для нашего региона был успешным.

— Растет экономика, развивается сельское хозяйство, открываются новые возможности для людей. Значит, путь, по которому мы идем, верный, — продолжает губернатор. —.

Мы выполнили все социальные обязательства, сохранили высокие темпы развития инфраструктуры. Открыли много важных объектов, среди которых Центр океанографии и морской биологии и крупнейший в России крытый аквапарк. Они стали украшением нашего региона, привлекают туристов со всей страны.

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