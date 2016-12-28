Губернатор Городецкий: «Я точно знаю, с кем встречу Новый год»
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал, что по давней традиции встретит Новый год в кругу своих друзей, и поздравил всех жителей региона с наступающим праздником.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал, что по давней традиции встретит Новый год в кругу своих друзей, и поздравил всех жителей региона с наступающим праздником.
По словам главы Новосибирской области, Новый год он всегда встречает в кругу своих друзей. «У нас это давняя традиция», — сообщил VN.ru Владимир Городецкий, философски заметив, что никто из людей не знает, что у него впереди, но то, что Новый год состоится — это точно.
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По словам Городецкого, несмотря на трудности, год для нашего региона был успешным.
— Растет экономика, развивается сельское хозяйство, открываются новые возможности для людей. Значит, путь, по которому мы идем, верный, — продолжает губернатор. —.
Мы выполнили все социальные обязательства, сохранили высокие темпы развития инфраструктуры. Открыли много важных объектов, среди которых Центр океанографии и морской биологии и крупнейший в России крытый аквапарк. Они стали украшением нашего региона, привлекают туристов со всей страны.