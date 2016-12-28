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09:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинский оппозиционер отправился в СИЗО из-за женщин

В форме Третьего рейха.

Сопредседатель реготделения ПАРНАСа на Южном Урале Андрей Линев встретит Новый год за решеткой. 27 декабря 2016 года Советский райсуд Челябинска признал его виновным в пропаганде нацистской символики и приговорил к 7 суткам административного ареста, передает «Уралинформбюро».

Несколько месяцев назад А. Линев разместил в социальной сети «ВКонтакте» изображения обнаженных девиц с атрибутикой Третьего рейха.

Сам политик намекает на то, что подоплекой преследования стали отнюдь не дамы в военных фуражках. «Сотрудники центра по противодействию экстремизму вызвали меня на беседу, где после долгих увещеваний предложили “сотрудничество” или, выражаясь русским языком, предложили стучать на коллег и друзей. От доносительства я естественно отказался, за что моментально был переведен в прокуратуру, где на меня возбудили дело по статье 20.3 КоАП (демонстрация нацистских символов)», — поясняет Линев на своей странице.

Что касается картинок, он уверен, что изображения не носили пропагандистский характер. «И да, я настолько консервативен, что мне все еще нравятся женщины, особенно женщины в стильной военной форме от Хуго Босс», — резюмирует представитель ПАРНАСа.

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