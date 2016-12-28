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09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Тефтелев: Заключение мирового соглашения в рамках банкротства МУП «Челябинский автобусный транспорт» возможно

Глава Челябинска Евгений Тефтелев не исключил, что возможно заключение мирового соглашения в рамках банкротства МУП " Челябинский автобусный транспорт".

Источник: Nakanune.ru

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

По словам градоначальника, на это потребуется более 500 млн рублей, чтобы погасить долги перед федеральным бюджетом и пенсионным фондом.

Глава подчеркнул, что главная задача не допустить срыва работы муниципального предприятия. Говоря о будущем автобусного предприятия, Евгений Тефтелев отметил, что он заинтересован, чтобы транспорт был в руках муниципалитета.

Как уже сообщало Накануне.RU, в середине ноября стало известно, что муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный транспорт» до февраля 2017 года сократит 805 сотрудников. В конце октября Арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство. Поводом для судебного разбирательства стала задолженность «Челябавтотранса» по налогам и иным обязательным платежам в сумме 332 млн 444 тыс. 849 руб. 91 коп. недоимки.

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