Путин разбирается в деле осужденной за СМС жительницы Сочи — Песков

На вопрос, удалось ли президенту ознакомиться с делом женщины,
Как сообщали Юга.ру, о деле Севастиди Путину рассказали журналисты во время ежегодной
В марте Краснодарский краевой суд приговорил Севастиди к семи годам заключения за несколько СМС, которые она отправила в 2008 году.
Сама осужденная в курсе, что ее делом заинтересовался Путин — заключенные смотрели
«К сожалению, Краснодарский краевой суд отказался продлить срок подачи жалобы. Сейчас мы оспариваем отказ в Верховном суде», — цитирует юриста «Команды 29» Евгения Смирнова «Коммерсантъ».
Адвокаты рассказывают, что в ИК-3 города Кинешмы, где сидит Севастиди, не верят, что за СМС можно посадить на семь лет. В заключении женщина раскраивает ткань для униформы военнослужащих, подруги приезжают к ней на свидания, мать иногда присылает деньги из своей пенсии.
Юристы «Команды 29» планируют заняться еще одним таким же делом: они получили письмо от жительницы Сочи Анико Кесян, которую тоже осудили за СМС про поезд с военной техникой. Ее осудили в августе 2015 года на восемь лет лишения свободы.
«В обоих делах фигурируют один судья, следователь и прокурор. Мы обдумываем возможность принять участие в защите и этой женщины», — рассказал Павлов.