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10:01 (мск), источник: ЮГА.ру

Путин разбирается в деле осужденной за СМС жительницы Сочи — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин разбирается в деле осужденной на семь лет жительницы Сочи Оксаны Севастиди.

Источник: ЮГА.ру

На вопрос, удалось ли президенту ознакомиться с делом женщины, пресс-секретарь ответил: «Разбираемся».

Как сообщали Юга.ру, о деле Севастиди Путину рассказали журналисты во время ежегодной пресс-конференции президента. Путин заявил, что судебная власть в России независима и комментировать приговор он не может. Однако пообещал разобраться и посмотреть, что там было.

В марте Краснодарский краевой суд приговорил Севастиди к семи годам заключения за несколько СМС, которые она отправила в 2008 году.

Сама осужденная в курсе, что ее делом заинтересовался Путин — заключенные смотрели пресс-конференцию президента и рассказали ей. Об этом сообщил руководитель объединения юристов и журналистов «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, юристы «Команды 29» будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции, хотя срок прошел. Адвокат Севастиди не стал обжаловать решение суда, его клиентка с этим не согласилась и написала на юриста жалобу в адвокатскую палату Краснодарского края.

«К сожалению, Краснодарский краевой суд отказался продлить срок подачи жалобы. Сейчас мы оспариваем отказ в Верховном суде», — цитирует юриста «Команды 29» Евгения Смирнова «Коммерсантъ».

Адвокаты рассказывают, что в ИК-3 города Кинешмы, где сидит Севастиди, не верят, что за СМС можно посадить на семь лет. В заключении женщина раскраивает ткань для униформы военнослужащих, подруги приезжают к ней на свидания, мать иногда присылает деньги из своей пенсии.

Юристы «Команды 29» планируют заняться еще одним таким же делом: они получили письмо от жительницы Сочи Анико Кесян, которую тоже осудили за СМС про поезд с военной техникой. Ее осудили в августе 2015 года на восемь лет лишения свободы.

«В обоих делах фигурируют один судья, следователь и прокурор. Мы обдумываем возможность принять участие в защите и этой женщины», — рассказал Павлов.

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