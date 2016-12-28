МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами при полетах над Балтикой
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что она возникла по вине одного из членов НАТО.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что она возникла по вине одного из членов НАТО.
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Поднятая НАТО проблема полетов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой оказалась надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, заявил в среду директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в
По его словам, выяснилось, что проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО — ИФ) — намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и
Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это — одна из стран — членов НАТО.
Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны, отметил дипломат.
«Оказалось, что, в
Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Конкретные предложения по обеспечению безопасности полетов над Балтийским морем российская сторона представила на заседании Совета Россия — НАТО 13 июля в Брюсселе. Однако, как заявляли в Москве, готовности к обсуждению этой темы страны НАТО не проявили.
Как сообщил «Интерфаксу» в конце октября Келин, российские военные «четко заявили, что наши самолеты будут летать в Калининград с включенными транспондерами».