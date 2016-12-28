МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами при полетах над Балтикой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Поднятая НАТО проблема полетов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой оказалась надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, заявил в среду директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», — сказал Келин в интервью «Интерфаксу».