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10:25 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами при полетах над Балтикой

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что она возникла по вине одного из членов НАТО.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Поднятая НАТО проблема полетов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой оказалась надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, заявил в среду директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», — сказал Келин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, выяснилось, что проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО — ИФ) — намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами.

Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это — одна из стран — членов НАТО.
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФАндрей Келин

Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны, отметил дипломат.

«Оказалось, что, в общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей», — подчеркнул Келин.

Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Конкретные предложения по обеспечению безопасности полетов над Балтийским морем российская сторона представила на заседании Совета Россия — НАТО 13 июля в Брюсселе. Однако, как заявляли в Москве, готовности к обсуждению этой темы страны НАТО не проявили.

Как сообщил «Интерфаксу» в конце октября Келин, российские военные «четко заявили, что наши самолеты будут летать в Калининград с включенными транспондерами».

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