Резник: Меня вновь хотят скомпрометировать в Хабаровском крае, боясь новых разоблачений
Журналист и
Журналист и
Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.
Вновь возникшие слухи о проверках, которые прокуратура будто бы ведет по поводу приобретения Дома прессы, не более, чем попытка скомпрометировать и нанести упреждающий удар. Так мои противники из властных структур края и города хотят предотвратить оглашение результатов новых серьезных расследований, которые я веду в настоящее время, сообщил корр. ИА AmurMedia нынешний владелец Дома прессы,
Как сообщил Борис Резник, сейчас он занят несколькими очень серьезными журналистскими расследованиями, главными фигурантами которых являются высшие чиновники во властных структурах Хабаровска и Хабаровского края.
— По этой причине из Москвы в край, видимо, пошли сигналы из разных ответственных структур, и поэтому мои противники решили нанести упреждающий удар и запустили вновь слухи о Доме прессы, — сообщил Борис Резник. — Это единственное, за что они могут зацепиться и вокруг чего постоянно пляшут.
Стоит отметить, что в последнее время действительно активизировались слухи о том, что прокуратура проводит проверку на предмет законности перехода Международного дома прессы к Борису Резнику и его супруге.
— Ко мне никто из правоохранительных органов по этому поводу не обращался, — говорит Борис Резник. — Между прочим, я сам в свое время обратился в Генпрокуратуру с заявлением, чтобы проверили законность этого приобретения. Генпрокуратура провела проверку и ничего незаконного не выявила, у меня есть заключение на пяти страницах, в котором прямо указывается, что никаких нарушений не обнаружено. Мы этот дом вообще не покупали, мы покупали акции и вложили в восстановление этого дома $240 тысяч.