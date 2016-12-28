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10:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Резник: Меня вновь хотят скомпрометировать в Хабаровском крае, боясь новых разоблачений

Журналист и экс-депутат Госдумы признался, что ведет новые расследования в отношении властей края и столицы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Вновь возникшие слухи о проверках, которые прокуратура будто бы ведет по поводу приобретения Дома прессы, не более, чем попытка скомпрометировать и нанести упреждающий удар. Так мои противники из властных структур края и города хотят предотвратить оглашение результатов новых серьезных расследований, которые я веду в настоящее время, сообщил корр. ИА AmurMedia нынешний владелец Дома прессы, экс-депутат Госдумы РФ, журналист Борис Резник.

Как сообщил Борис Резник, сейчас он занят несколькими очень серьезными журналистскими расследованиями, главными фигурантами которых являются высшие чиновники во властных структурах Хабаровска и Хабаровского края.

— По этой причине из Москвы в край, видимо, пошли сигналы из разных ответственных структур, и поэтому мои противники решили нанести упреждающий удар и запустили вновь слухи о Доме прессы, — сообщил Борис Резник. — Это единственное, за что они могут зацепиться и вокруг чего постоянно пляшут.

Стоит отметить, что в последнее время действительно активизировались слухи о том, что прокуратура проводит проверку на предмет законности перехода Международного дома прессы к Борису Резнику и его супруге.

— Ко мне никто из правоохранительных органов по этому поводу не обращался, — говорит Борис Резник. — Между прочим, я сам в свое время обратился в Генпрокуратуру с заявлением, чтобы проверили законность этого приобретения. Генпрокуратура провела проверку и ничего незаконного не выявила, у меня есть заключение на пяти страницах, в котором прямо указывается, что никаких нарушений не обнаружено. Мы этот дом вообще не покупали, мы покупали акции и вложили в восстановление этого дома $240 тысяч.

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