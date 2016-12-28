Прокуратуре не удалось отобрать Nissan X-Trail у главы Калачинского района

Эта организация объявила тендер на покупку Nissan X-Trail белого цвета, который предназначается главе района Фридриху Мецлеру. Торги сначала не состоялись из-за отсутствия заявок, а на повторном аукционе единственным участником стало ООО «Евразия Центр», предложившая автомобиль за 1,5 млн рублей.

При проверке выяснилось, что власти неправомерно прописали в условиях контракта конкретную марку машины. В целом прокуратура посчитала такие траты расточительными при скромном муниципальном бюджете, в связи с чем потребовала от суда признать сделку ничтожной, а контракт — недействительным. В случае удовлетворения иска калачинцам пришлось бы возвращать машину, а поставщику — полученные деньги.

Как следует из резолютивной части решения суда, требования удовлетворены частично, признаны только нарушения в документации тендера:

«Признать незаконными действия по утверждению документации об электронном аукционе и проведению открытого аукциона в электронной форме № 0152300008816000058 на поставку легкового автомобиля (с начальной (максимальной)) ценой контракта 1 500 000 рублей», — говорится в документе.

А вот машину мощностью 144 л. с. и двухлитровым двигателем пока отдавать не придется — в этой части иска отказано. Впрочем, у стороны есть возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции.