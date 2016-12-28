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10:25 (мск), источник: Sputnik.by

Ответ министра экономики на критику президента работы СЭЗ

Президент Беларуси накануне назвал недостаточной отдачу от работы свободных экономических зон в стране и удивился низкому уровню зарплат в компаниях-резидентах.

Источник: Sputnik.by

Развитие свободных экономических зон и равноценные условия работы на рынке ЕАЭС накануне обсуждались на совещании у Александра Лукашенко. С 1 января в свободных экономических зонах существенно изменятся условия работы, так как принятый в рамках ЕАЭС новый Таможенный кодекс упраздняет некоторые льготы, соответственно, конкуренция станет более жесткой.

Президент Беларуси высказал сомнение в том, что за предприятия, которые работают в СЭЗ, нужно бороться, поскольку на данный момент государство от функционирования СЭЗ получает чуть более двухсот миллионов долларов.

По словам министра экономики Беларуси Владимира Зиновского, эта цифра на четверть больше, чем годом ранее.

«Если брать торговый баланс СЭЗ, а резиденты этих зон нацелены на экспорт своей продукции, то за девять месяцев текущего года положительное сальдо торгового баланса составило 700 миллионов долларов, то есть результативность работы очень велика», — сообщил Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ.

Министр экономики Беларуси также отметил, что нужно создать равные условия работы со странами-партнерами по Евразийскому экономическому сообществу.

«Если коллеги поддерживают резидентов СЭЗ, например, в Калининграде или в Магадане, тоже касается казахских СЭЗ, мы должны выравнивать условия. Предоставляемые налоговые льготы покроют издержки нашего бизнеса пока на 60%», — отметил министр экономики.

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