Киртоакэ о землетрясении: Не паникуйте, разрушений пока нет
Сегодня ночью, примерно в 01:21 в Молдове произошло землетрясение, которое в полной мере ощутили и жители столицы.
Сегодня ночью, примерно в 01:21 в Молдове произошло землетрясение, которое в полной мере ощутили и жители столицы.
Примерно, в 01:30 генеральный примар Кишинева сделал публикацию в социальной сети и призвал людей не паниковать.
Землетрясение. Возможно, 4−5 баллов. О разрушениях пока не сообщается. Не паникуйте, — написал столичный градоначальник, призвав всех следовать правилам, разработанным спасателям.
Институт геологии сейсмологии при Академии наук Молдовы сообщает, что в результате землетрясения в румынской Вранче магнитудой 5,4, сила толчков в Молдове составила 4 балла.
Напомним, более сильное землетрясение в этом году в Молдове произошло 24 сентября.