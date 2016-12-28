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10:57 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ о землетрясении: Не паникуйте, разрушений пока нет

Сегодня ночью, примерно в 01:21 в Молдове произошло землетрясение, которое в полной мере ощутили и жители столицы.

Источник: Actualitati.md

Примерно, в 01:30 генеральный примар Кишинева сделал публикацию в социальной сети и призвал людей не паниковать.

Землетрясение. Возможно, 4−5 баллов. О разрушениях пока не сообщается. Не паникуйте, — написал столичный градоначальник, призвав всех следовать правилам, разработанным спасателям.

Институт геологии сейсмологии при Академии наук Молдовы сообщает, что в результате землетрясения в румынской Вранче магнитудой 5,4, сила толчков в Молдове составила 4 балла.

Напомним, более сильное землетрясение в этом году в Молдове произошло 24 сентября.

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