Евгений Тефтелев рассказал о главных достижениях в 2016 году и планах на будущий год

В планах на 2017 год — внедрение маршрутной сети города и финансовое оздоровление трамвайного МУПа, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы, в городе проделана достаточно серьезная работа по ремонту дорог. На 40% выполнены запросы жителей. Евгений Тефтелев подчеркнул, что надеется, что в будущем году работа будет продолжена.

Городскими властям удалось сократить уплотнительную застройку, а также провести озеленение города, что «является одним из элементов улучшения экологии Челябинска». Практиковались как массовые высадки деревьев, так и рассматривался каждый случай сноса дерева. Также в городе уже два года успешно работает программа «Реальные дела».

Глава города ожидает, что в 2017 году Челябинск войдет в партийную программу «Наш двор», в рамках которой город может получить около 700 млн рублей. «Это 200 млн рублей — на скверы и парки, 500 млн рублей — это непосредственно на дворовые территории. Это хорошее подспорье для улучшения благоустройства города», — отметил Евгений Тефтелев.

В планах на 2017 год градоначальник обозначил работу по внедрению новой маршрутной сети, оздоровление МУП «Челябгортранс», и финансовое оздоровление трамвайного предприятия. «Приоритеты направлены на то, что в городе трамвайное и троллейбусное движение развивалось в большой степени», — отметил он.