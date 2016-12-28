Возраст не является основанием для назначения пенсии, — министр соцполитики

«Сегодня мы должны вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Или вы платите и имеете пенсию, или не платите и не имеете ее», — отметил он.

По словам министра, сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии.

«Пенсию нужно заработать. Тот, кто работал и платил, имеет право выйти на пенсию и получать ее», — подчеркнул Рева.