Возраст не является основанием для назначения пенсии, — министр соцполитики
Министр социальной политики Андрей Рева предложил вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Об этом он заявил в эфире Эспресо ТВ, передает Капитал.
Министр социальной политики Андрей Рева предложил вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Об этом он заявил в эфире Эспресо ТВ, передает Капитал.
«Сегодня мы должны вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Или вы платите и имеете пенсию, или не платите и не имеете ее», — отметил он.
По словам министра, сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии.
«Пенсию нужно заработать. Тот, кто работал и платил, имеет право выйти на пенсию и получать ее», — подчеркнул Рева.