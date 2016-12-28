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11:00 (мск), источник: Капитал

Возраст не является основанием для назначения пенсии, — министр соцполитики

Министр социальной политики Андрей Рева предложил вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Об этом он заявил в эфире Эспресо ТВ, передает Капитал.

Источник: Капитал

«Сегодня мы должны вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Или вы платите и имеете пенсию, или не платите и не имеете ее», — отметил он.

По словам министра, сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии.

«Пенсию нужно заработать. Тот, кто работал и платил, имеет право выйти на пенсию и получать ее», — подчеркнул Рева.

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