Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
С какого возраста ребенок может гулять один?
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Украина имеет ничтожное значение»: NIо дружбе США и России
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Иракская армия освободила большую часть Мосула

Подразделения иракской армии освободили от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) большую часть города Мосул. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Источник: Reuters

По его словам, от террористов очищены также окрестности города в провинции Найнава. «Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов», — заявил он.

Фоторепортаж
Наступление на Мосул17 октября курдские ополченцы и иракская армия начали операцию по освобождению Мосула, который остается главным оплотом ИГ (запрещена в РФ) с 2014 года.

27 декабря премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что для полного освобождения Мосула понадобится три месяца, сообщило агентство Reuters.

В тот же день командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд высказал предположение, что контролируемые ИГ города Ракка в Сирии и Мосул в Ираке будут очищены от боевиков до конца 2018 года.

Битва за Мосул — второй по величине город Ирака и неофициальную столицу иракских территорий, подконтрольных ИГ, — началась 17 октября. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха.

Общая численность осаждающих город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным американской разведки, сопротивление им могут оказывать до пяти тысяч боевиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все, что известно о катастрофе над Черным морем
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь