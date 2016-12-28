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11:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане сформировано Молодежное правительство

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане сформировано Молодежное правительство республики. В его состав вошло 23 человека.

Имена представителей нового правительства были объявлены на встрече премьер-министра РТ Ильдара Халикова с финалистами и победителями республиканского конкурса «Вверх!» в Кабмине.

Стоит отметить, что в этом году впервые по итогам конкурса создано Молодежное правительство РТ. Новая структура станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Кабинете Министров республики, занимающимся проектной, представительской, экспертно-аналитической деятельностями.

По согласованию с Премьер-министром Татарстана председателем Молодежного правительства РТ назначена исполнительный директор РКЦ «Земля» Дина Ашрапова.

«На протяжении последнего года мной велась активная работа в рамках кадрового резерва, — подчеркнула она. — На мой взгляд, молодежная политика является связующим звеном между государством и обществом. Молодежное правительство может акцентировать внимание на тех вопросах, которые по мнению государства на сегодняшний день нуждаются в доработке. Первым поручением, принятым от Премьер-министра является формирование плана работы, дорожной карты, которые будем исполнять в кратчайшие сроки».

Также Дина Ашрапова попросила Ильдара Халикова предоставить возможность представителям структуры участвовать в заседаниях Кабинета Министров РТ. «По крайней мере, по тем вопросам, в которых мы могли бы оказаться полезными», — заметила председатель Молодежного правительства.

По ее мнению, необходимо постоянное взаимодействие советников министров по отраслям (членов Молодежного правительства) с руководителями министерств. Для этого она предложила проводить совместные совещания. Глава татарстанского Правительства поручил сформировать график этой работы и провести встречи уже в январе.

С 15 по 21 октября за право войти в состав Молодежного правительства РТ боролись 40 молодых лидеров со всей республики. Они успешно прошли все испытания очного этапа конкурса. В частности, продемонстрировали свои способности в «Творческой самопрезентации», «Республиканской олимпиаде социальных кейсов», деловой игре «Межведомственное совещание по вопросу…», «Защите социального проекта».

Первые Молодежные правительства появились в 1996 году в Курганской и Ярославской областях. Сегодня они созданы в 58 российских субъектах.

Напомним, что Республиканский конкурс «Вверх!» проводится ежегодно с 2009 года Министерством по делам молодежи и спорту РТ совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ».

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