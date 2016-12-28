Министр: сельское хозяйство Крыма заканчивает год с положительной динамикой

«Год был непростой, но урожайный. Сельхозпроизводители освоили 2,8 млрд, это маленькая победа всего Крыма. Все задачи, поставленные руководством Крыма, выполнены», — отметил Рюмшин.

По отрасли растениеводства в 2016 году собран урожай выше прошлогоднего. Все сельхозпроизводители «сработали с плюсом», подчеркнул Рюмшин. За 11 месяцев текущего года рост производства продукции сельского хозяйства составил 1,2%, продукции пищевой промышленности — 3%.

«Животноводство идет ровно — без падений. Есть положительная динамика. По состоянию на 1 декабря во всех категориях хозяйств увеличено поголовье крупного рогатого скота на 5,2%, в том числе коров — на 5,9%, овец и коз — на 5,3%, птицы — на 1,1%», — отметил глава профильного министерства.

За 11 месяцев текущего года производство молока выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в сельскохозяйственных организациях производство молока выросло в два раза. Кроме того, увеличено производство яиц на 6,6%, отметил Рюмшин.

Однако непогода отразилась на урожае семечковых — из-за града пострадали несколько крупных хозяйств, добавил Рюмшин.

В целом объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики из федерального бюджета в этом году превысил 3 млрд рублей (рост по сравнению с прошлым годом почти в 5 раз). Из республиканского бюджета на эти цели выделено 212 млн рублей.