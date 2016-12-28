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11:43 (мск), источник: УНИАН

Рада опубликовала госбюджет на 2017 год

Верховная Рада обнародовала на своем сайте Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год с предельным уровнем дефицита в 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.

Источник: УНИАН

В статусе документа указано, что опубликованный закон принят в парламенте 21 декабря, а его переходные положения предусматривают, что нормативный акт вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон предполагает доходы в сумме 731 млрд грн, что на 10 млрд грн больше показателя по проекту, принятому в первом чтении, и на 25 млрд грн больше показателя первоначального правительственного варианта сметы.

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Расходы в окончательном варианте госбюджета установлены в сумме 800 млрд грн, что также на 10 млрд грн больше, чем в предыдущем проекте, и на 25 млрд грн больше первоначального варианта.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга — 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый закон 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко — 26 декабря.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1% и среднегодовой курс гривни около 27 грн/долл.

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